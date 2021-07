Série B: Brasil-RS faz proposta por ex-lateral da Ponte Preta

Pelotas, RS, 30 (AFI) – Em situação delicada na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas segue no mercado tentando reforçar o seu elenco. E um dos nomes que podem desembarcar no clube é o do experiente lateral-esquerdo, Bruno Collaço.

Bruno rescindiu recentemente com o Paysandu, clube que estava defendendo desde 2019. O jogador já teria em mãos uma proposta oficial para defender o Brasil de Pelotas, o problema é que outros clubes da Série B também o teriam sondado, dificultando um rápido acerto.

O lateral-esquerdo tem 31 anos e foi revelado na base do Grêmio. Jogou pela Ponte Preta em 2010 e depois ainda atuou por Goiás, Náutico, Chapecoense e Joinville. Em 2014 foi se aventurar no Sochaux, da França, onde não foi bem e voltou ao Brasil para defender o Juventude.

Bruno Collaço chegou a vestir a camisa do Brasil de Pelotas em 2018, seu último clube antes de se transferir ao Paysandu.

Em meio a este interesse, o Brasil de Pelotas volta a campo neste sábado para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Bento Freitas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Xavante é o 16º colocado com 12 pontos ganhos.