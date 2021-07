Série B: CBF divulga tabela detalhada das rodadas 17 a 23

Campinas, SP, 28 (AFI) – A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (27), a tabela detalhada das rodadas 17 a 23 do Campeonato Brasileiro Série B.

A 17ª rodada se inicia no dia 10 de agosto, terça-feira, e abrirá com os confrontos Avaí x Guarani e Confiança x CSA, às 19h. A previsão é de que a 23ª rodada se encerre no dia 12 de setembro, domingo, com a partida entre CRB e Goiás.

Confira os detalhes das rodadas 17 a 23

10 de agosto, terça-feira

19h

Avaí x Guarani – Ressacada, Florianópolis

Confiança x CSA – Batistão, Aracaju

21h30

Vasco da Gama x Vila Nova – São Januário, Rio de Janeiro

Goiás x Remo – Hailé Pinheiro, Goiânia

11 de agosto, quarta-feira

16h

Brasil-RS x Coritiba – Bento Freitas, Pelotas

19h

Ponte Preta x Londrina – Moisés Lucarelli, Campinas

Cruzeiro x Vitória – Mineirão, Belo Horizonte

21h30

Sampaio Corrêa x Náutico – Castelão, São Luís

12 de agosto, quinta-feira

19h

CRB x Brusque – Rei Pelé, Maceió

21h30

Operário x Botafogo – Germano Kruger, Ponta Grossa