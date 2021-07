Série B: Clube anuncia patrocínio máster para a sequência da competição

Curitiba, PR, 29 (AFI) – Além das coisas estarem dando certo dentro de campo para o Coritiba, o torcedor Coxa Branca tem motivo para comemora fora de campo também. Nesta tarde de quinta-feira, o clube anunciou o patrocínio máster com a Neodent, empresa de implantes dentários no Brasil.

A marca começa a estampar a parte frontal da camisa alviverde na próxima rodada.

NÃO SÓ NA CAMISA

Além de estampar a parte mais nobre da camiseta, a marca estará presente nas redes sociais, site, aplicativo, e demais propriedades comerciais, como em placas no estádio Couto Pereira e CT da Graciosa.

OS VALORES

Os valores do acordo não foi informado pelas partes. Porém, recentemente, o clube estava tentando comercializar a parte mais nobre da camisa por R$ 1,5 milhão, sendo R$ 50 mil apenas para jogo pontual.

FALA, PRESIDA

O presidente do clube comentou sobre o acordo e diz que trará benefícios para todos.

“É um acordo que prevê inúmeras ativações com nossos torcedores e com a comunidade em geral. Isso é muito satisfatório para o Coritiba, que conta com a sua força expressiva no futebol nacional e também a sua divulgação, para fortalecer e divulgar ainda mais essa empresa genuinamente curitibana”, afirma o presidente alviverde, Juarez Moraes e Silva.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Coxa volta à campo a sexta, às 20h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada da Série B. Será a estreia da marca no uniforme.

