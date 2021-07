Série B: Com ótimo desempenho durante maratona de jogos, treinador do Remo celebra: ‘Estão de parabéns’

Belém, PA, 21 (AFI) – A sequência do Remo pode não ser das mais fáceis, o treinador Felipe Conceição, porém, vê o elenco preparado. Depois de bater o Cruzeiro por 1 a 0, no Baenão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, com gol de Victor Andrade, o comandante valorizou o desempenho em meio à maratona de jogos.

Felipe Conceição mal completou 20 dias de trabalho e já foi a campo com o Remo em quatro oportunidades. Apesar da estreia com derrota para o Vila Nova, o time venceu os últimos três duelos sobre Ponte Preta e Brusque, além do próprio Cruzeiro.

‘MERECÍAMOS UM EMPATE’, AVALIA MOZART

MESMO ASSIM…

No triunfo por 1 a 0 em cima da Raposa, o Remo não deu tantos motivos para o técnico reclamar. Pelo contrário…

“Nós viemos de dois jogos difíceis, em um curto espaço de tempo. Esse é o terceiro jogo em uma semana, iremos fazer o quarto em 10 dias com viagem de novo. Não é fácil nossa caminhada, mas nossa equipe, mesmo com tudo isso, foi segura o tempo todo. Soube se defender, soube o que fazer com a bola também.”

“Os atletas estão de parabéns pela disciplina tática, mesmo deixando o Cruzeiro com a bola no segundo tempo. Não me lembro de uma chance clara deles no segundo tempo. Tiveram volume com a bola, mas não criaram chances.”

Felipe Conceição ainda explicou que muitas alterações feitas durante a partida foram por conta do desgaste. Os jogadores caem de rendimento na segunda etapa e precisam ser substituídos.

Foto: Samara Miranda/Remo

FORA DO PRÓXIMO CONFRONTO

Com a campanha de uma derrota e três vitórias desde a chegada do novo treinador, o Remo não só escapou, como se afastou da zona de rebaixamento. Com 16 pontos e uma partida a menos – contra o Avaí, pela quinta rodada, adiada por conta de forte chuva para dia 28 -, o Leão Azul está a cinco do primeiro time na degola (17°), o Cruzeiro, na 11ª colocação.

Nos dois próximos jogos, porém, Felipe Conceição não estará presente. O treinador, quando estava na Raposa, criticou a arbitragem em entrevistas e só foi julgado no início desta semana. Ele foi liberado para o duelo contra o ex-time, mas cumpre suspensão contra o Londrina e o Avaí.

No seu lugar, assume o auxiliar João Nasser, o Netão. O Remo volta a campo na sexta-feira (23), em Londrina às 19 horas, pela 14ª rodada.