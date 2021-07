Série B: Com retorno de meia, Sampaio Corrêa viaja para ‘jogo complicado’ com o Brasil-RS

São Luís, MA, 29 (AFI) – A quarta-feira foi marcada pelo último treinamento do Sampaio Corrêa em São Luís, antes da viagem para Pelotas. No sábado, a Bolívia Querida tem duelo agendado contra o Brasil-RS, às 19h, no Estádio Bento Freitas.

Tarde dedicada para intensificações táticas, sob o comando do técnico Felipe Surian, que treinou situações de jogo, orientou insistentemente a defesa e fez alguns testes para montar a formação titular.

RETORNO

O treinador pôde contar com o meia Eloir durante a movimentação. O jogador se recuperou de um problema muscular e pode reforçar a equipe Tricolor no desafio contra o Brasil de Pelotas.

O atacante Roney destacou dificuldades em enfrentar o adversário no Bento Freitas, mas fez questão de frisar sua confiança no grupo.

JOGO COMPLICADO

“Jogar lá é sempre muito complicado, mas nossa equipe tem totais condições de buscar um bom resultado”, declarou.

A delegação boliviana embarca para o Sul do país na madrugada desta quinta-feira, e tem previsão de chegada para as 16h00 em Pelotas, onde fechará a preparação na sexta.

