Série B: Confiança confirma rescisão amigável com atacante

Aracaju, SE, 29 (AFI) – O Confiança anunciou na tarde desta quinta-feira a rescisão contratual do atacante Alex Henrique, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Rodrigo Santana, demitido com a sequência de resultados ruins do Dragão na Série B do Brasileiro.

Alex Henrique tem 36 anos, vestiu a camisa do Confiança em nove oportunidades e fez um gol. Ele ainda tem passagens por Aparecidense, Pelotas, Sampaio Corrêa, Moto Club, América-RN, ASA, CSA e Comercial.

Alex Henrique deixou o Confiança

O negócio foi fechado em comum acordo. O futuro do atleta ainda não foi definido.

SÉRIE B

O Confiança é o lanterna da Série B, com dez pontos, dois do Brasil de Pelotas, o primeiro fora da degola. O próximo compromisso é diante do Brusque, no sábado, às 21h, no Augusto Bauer.