Série B: Coritiba acerta salários em atraso com o elenco

Curitiba, PR, 26 (AFI) – A semana começou com boas noticias pelos lados do Couto Pereira. A diretoria do Coritiba acertou os salários dos meses de maio e junho e também parte dos direitos de imagem que estavam em atraso. Segundo o clube, a ideia é quitar o que falta até o fim do próximo mês.

A folha alviverde gira em torno de R$ 2 milhões mensais e o salário de julho tem vencimento em 5 de agosto.

COLOCANDO EM DIA

Além dos atletas, a direção ainda quitou maio e metade de junho para o quadro de funcionários. Com valores bem abaixo do elenco, o Coxa tem pago de forma ponderada durante a temporada e tenta não passar de um mês em atraso.

O acerto das dívidas foi possível após o clube acertar com um patrocinador máster na última semana.

DENTRO DE CAMPO

As pendencias financeiras afetaram o desempenho do Coxa nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 25 pontos, o Coritiba é o vice-líder, porém está há dois jogos sem vencer no Brasileiro. O próximo desafio do Coritiba será contra o líder Náutico na sexta-feira, às 20h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada.