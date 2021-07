Série B: Coritiba traz ex-atacante do Vitória para teste e busca lateral-esquerdo no mercado

Curitiba, PR, 29 (AFI) – Brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba vem reforçando o seu elenco. O clube alviverde acertou recentemente com Guilherme Azevedo, do Grêmio, e colocou o atacante Alan Pinheiro para fazer testes e, se aprovado, integrar o elenco profissional.

Alan Pinheiro tem 29 anos e estava no JEF United, do Japão. Em 52 jogos, marcou cinco vezes. No Brasil, o atleta passou por ASA, de Arapiraca, Vitória e Ceará.

Alan Pinheiro está treinando no Coritiba. Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Vitória

Além do atleta, o Coritiba está próximo de acertar com um lateral-esquerdo. O técnico Gustavo Morínigo trata a posição como prioridade. Hoje, o treinador conta com Guilherme Biro e Romário, mas ambos não são unanimidades no setor.

SÉRIE B

O Coritiba tem 25 pontos, na vice-liderança da Série B. O Náutico, seu próximo rival, tem 30. O duelo será nesta sexta-feira, às 20h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada da Série B.