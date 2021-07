SÉRIE B: Coritiba tropeça e fica quatro do Náutico; Avaí vence com gol de ex-Santos

Campinas, SP, 22 (AFI) – Dois jogos foram realizados na noite desta quinta-feira no encerramento da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba ficou no empate por 1 a 1 com o CRB e perdeu a oportunidade de colar no Náutico. Já o Avaí se aproximou do G-4 ao derrotar o Operário por 1 a 0, na Ressacada.

EMPATE NO COUTO PEREIRA!

Um gol para cada lado no Couto Pereira para Coritiba e CRB-AL. Nesta quinta-feira, as equipes se enfrentaram pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão e empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Coxa segue na vice-liderança da competição, agora com 25 pontos, enquanto o Galo, com 21, ocupa a quinta posição.

A partida começou com o ritmo um pouco lento no primeiro tempo no Couto Pereira. Com dificuldades para criar, Coritiba e CRB não levaram tanto perigo ao gol até a marca dos 20 minutos, quando o time da casa chegou melhor. Waguininho recebeu na área, dominou e emendou uma bicicleta para o meio do gol, vendo Diogo Silva segurar a bola.

Coritiba empata com CRB

O Coxa, no entanto, conseguiu abrir o placar. Acionado dentro da área, Léo Gamalho dominou, se livrou da marcação e rolou para Igor Paixão, que empurrou para o fundo das redes. Em desvantagem, o Galo passou a se lançar mais ao ataque e rondou a área paranaense nos instantes finais. Alan James, Diego Torres e Renan Bressan obrigaram três boas defesas de Wilson até a saída para o intervalo.

O segundo tempo começou muito mais calmo. O CRB tentava avançar em busca do empate, enquanto o Coxa marcava bem e apostava em contra-ataques. Aos 17 minutos, Natanael cometeu falta dura em Erik para impedir uma jogada do Galo e acabou expulso pelo segundo cartão amarelo. A vantagem numérica dentro de campo acabou sendo positiva para o time alagoano, que igualou o marcador aos 37 minutos. Reginaldo cruzou por baixo, Nicolas Careca dominou, girou e mandou no cantinho de Wilson: 1 a 1.

TRIUNFO DO LEÃO!

Na noite desta quinta-feira, o Avaí conquistou uma importante vitória na partida que encerrou a 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Na Ressacada, o Leão bateu o Operário-PR por 1 a 0 e encostou no G-4.

Com o resultado e um jogo a menos, a equipe catarinense subiu para o quinto lugar, com 21 pontos – apenas dois atrás do Goiás, que está em quarto. O Fantasma, com 18, desceu para a décima posição.

Avaí e Operário fizeram um bom primeiro tempo em Florianópolis, com destaque para os goleiros, que seguraram o placar inalterado até a saída para o intervalo. O Fantasma foi quem criou as principais chances.

Na volta do intervalo, a partida ficou mais truncada, com as duas equipes fortes na marcação e tentando encontrar espaços para chegar ao ataque.

Conseguindo um pouco mais de espaço, o Avaí chegou ao gol do triunfo já na marca dos 34 minutos. Copete aproveitou falha na saída do Fantasma e partiu em contra-ataque pelo meio até entrar na área e chutar forte, sem chances para Simão: 1 a 0.