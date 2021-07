SÉRIE B: Coritiba vence duelo direto e cola no Náutico; Goiás entra no G4 e Cruzeiro empata

Campinas, SP, 30 (AFI) – Três partidas abriram as disputas da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no decorrer do dia desta sexta-feira (30). No Couto Pereira, em confronto direto pela liderança, o Coritiba levou a melhor e deu fim à invencibilidade do Náutico com uma vitória por 3 a 1 e segue na cola do adversário na briga pela ponta.

Igor Paixao, Waguininho e Leo Gamalho fizeram para o Coxa, enquanto Matheus Carvalho descontou. Com o resultado, os donos da casa, que ainda tem um jogo a menos disputado que a grande maioria de seus adversária, segue na vice-liderança, agora com 28 pontos ficando a dois do líder Timbu, que tem 30 pontos somados. O time pernambucano, por sua vez, perdeu a primeira em quinze rodadas, mas segue isolado.

Goiás venceu o Operário-PR e entrou no G4 da Série B

Um pouco mais cedo, ainda durante a tarde, o Goiás fez o dever de casa e, no Hailé Pinheiro, venceu o Operário-PR por 1 a 0. O resultado coloca o Esmeraldino momentaneamente no G4 da competição, agora com 26 pontos somados, mas pode perder algumas colocações até o final da rodada. Já o Fantasma tem 21 e ocupa a oitava colocação.

Por fim, no Estádio do Mineirão, Cruzeiro e Londrina fizeram um jogo bastante movimentado, mas ficaram no empate por 2 a 2. Marcelo Moreno e Bruno José fizeram para os donos da casa, enquanto Douglas Santos e Matheus Bianqui deixaram tudo igual. Com isso, a Raposa chegou a oito jogos sem vitória e aparece na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento. O LEC vem logo à frente, em 15ª também com 13.