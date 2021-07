Série B: CRB acerta com atacante ex-Athletico e goleiro ex-Coritiba

Maceió, AL, 21 (AFI) – Nesta quarta-feira, o CRB anunciou mais duas contratações para o restante da Série B do Brasileirão. Tratam-se do goleiro Arthur e o atacante Jajá.

O jovem atacante de 20 anos pertence ao Athletico e tem vínculo com o Furacão até 2025, ou seja, chega ao clube alagoano por empréstimo. Em 2021, fez nove partidas e balançou as redes uma vez.

E O GOLEIRO?

Arthur também atuava no futebol paranaense, mas defendia o rival do Furacão, o Coritiba. Aos 24 anos, ele fez dois jogos com a camisa Coxa-branca. Além disso, o arqueiro deve chegar para assumir a posição de titularidade, já que Edson Mardden assinou com o Mirassol.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O CRB volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O confronto é válido pela 13° rodada da Série B.

