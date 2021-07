Série B: CRB contrata atacante por empréstimo que estava na Europa

Maceió, AL, 8 (AFI) – O CRB anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Júnior Brandão. A diretoria agiu rápido após o outro centroavante, Hyuri, ser transferido para o Mundo Árabe.

Brandão, de 26 anos, chegou a ser o artilheiro da Série B, com nove gols, por algumas rodadas em 2018, defendendo o Atlético-GO.

OUTRAS PASSAGENS

Em 2020, ele foi para o Rio Ave, de Portugal. Por lá, disputou 13 jogos, mas não balançou a rede.

O CONTRATO

O centroavante chega por empréstimo o junto ao Ludogoretz Razgrad, da Bulgária. O vínculo será até o final do ano e o jogador também atuar na Copa do Brasil. contra o Fortaleza.

TRAJETÓRIA

Brandão foi formado no Grêmio Osasco e passou por Osasco e Taboão da Serra antes de chegar ao profissional. Já defendeu ainda Ypiranga, Boa Esporte, Ferroviária, Novo Hamburgo e Goiás. Fora do Brasil, atuou também no Ludogoretz Razgrad-BUL e Persepólis FC-IRÃ.

CRUZEIRO: Léo Santos sobre sistema defensivo do time: “cheguei para ajudar e não resolver o problema”