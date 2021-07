Série B: CRB negocia com Fluminense para contar novamente com atacante

Maceió, AL, 21 (AFI) – O CRB segue atento ao mercado para reforçar seu time para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. O alvo da vez é o atacante Pablo Dyego, de 27 anos, que está no Atlético-GO, mas pertence ao Fluminense.

CONHECE BEM

O CRB conhece bem o jogador, pois ele jogou em 2020 também por empréstimo junto ao Tricolor. Foram 17 partidas e quatro gols neste período. Ele atuou bem principalmente no fim do período, pois sofreu com lesões musculares.

Após o fim de seu empréstimo, Pablo não foi aproveitado pelo Fluminense e acertou com o Atlético-GO. Já são 16 partidas e nenhum gol. Em baixa, ele não está sendo mais relacionado e está fora dos planos. Com isso, o CRB espera chegar a um novo acordo.

CARREIRA

O atacante foi revelado pelo Fluminense e, após empréstimos para times estrangeiros, teve sequência no profissional entre 2018 e 2020, mas não deslanchou.