Série B: CRB perde ex-Ponte Preta, mas contrata ex-Atlético-GO

Maceió, AL, 08 (AFI) – O CRB sofre uma baixa importante em seu elenco. Um dos destaques do time nesta temporada, o atacante Hyuri recebeu uma proposta dos Emirados Árabes e acertou a sua saída.

Ex-Ponte Preta, Atlético-MG, Ceará, Sport e Atlético-GO, entre outros, Hyuri estava no CRB desde metade da temporada passada. O atacante de 29 anos disputou 43 partidas e marcou 12 gols, sendo que oito foram em 2021.

O SUBSTITUTO

A diretoria alvirrubra, porém, não perdeu tempo e nesta quinta-feira anunciou o substituto de Hyuri. Trata-se de Júnior Brandão, que defendeu Ferroviária, Goiás e Atlético-GO.

“O CRB busca sempre qualificar o elenco. Júnior Brandão é um jogador que já acompanhamos e tínhamos a intenção de trazê-lo para o clube há algum tempo. Atleta que traz um peso importante para o ataque, jogador de nível de Série A, chega com as ambições pessoais muito bem alinhadas com as ambições do CRB”, disse executivo de futebol Thiago Paes.

O atacante de 26 anos, que chega ao CRB por empréstimo do Ludogorets-BUL até o fim da Série B do Brasileiro, estava defendendo o Rio Ave-POR. Pelo clube português, Júnior Brandão disputou 13 partidas e não marcou gols.