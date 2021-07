SÉRIE B: CRB sobe para 3º e Operário bate Coritiba

Campinas, SP, 25 (AFI) – Três jogos fecharam a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB subiu para a terceira colocação ao bater o Sampaio Corrêa por 3 a 2. Em casa, o Operário bateu o Coritiba por 1 a 0 e se aproximou do G-4. Já Avaí e Brasil-RS ficaram no 1 a 1.

VITÓRIA DO FANTASMA!

As equipes tiveram dificuldades para encontrar os espaços no ataque durante os 45 minutos iniciais do duelo. O Fantasma assustou pela primeira vez em arremate de fora da área de Leandro Vilela, aos nove. Enquanto o Coritiba chegou pelo alto, depois de cabeçada de Waguininho, aos 31. Até que, aos 35, Fábio Alemão conseguiu furar o bloqueio adversário em ótimo lançamento para Ricardo Bueno, que esperou o quique da bola e soltou o pé para colocar o Operário na frente.

Na etapa complementar, o jogo começou com o mesmo ritmo do primeiro tempo. Mas, aos 26 minutos, o time da casa passou a jogar com um a menos, depois da expulsão de Leandro Vilela. Precisando buscar o resultado e em vantagem numérica, o Coxa foi para cima. Val, aos 31, mandou rente à trave adversária. O Fantasma até respondeu em rápido contra-ataque finalizado por Djalma Silva. Mas foi o Coritiba que se manteve no ataque. Léo Gamalho, William Alves e até mesmo o goleiro Wilson tentaram para os visitantes, mas não conseguiram evitar a derrota.

Com o resultado, o Operário voltou a vencer depois de duas derrotas consecutivas, chegou aos 21 pontos e aparece agora na oitava posição. Já o Coritiba segue na vice-liderança, com 25 pontos somados.

DEU GALO!

O Galo começou o jogo em ritmo alucinante. E, logo no primeiro minuto, Emerson fez a roubada de bola, invadiu a área e bateu no ângulo para fazer 1 a 0. Na sequência, o atacante recebeu ótimo passe de Claudinei e foi derrubado dentro da área. Pênalti para os visitantes e na cobrança Wesley ampliou a contagem no Castelão, aos nove. Nos minutos seguintes, o CRB não conseguiu manter o ímpeto ofensivo e, principalmente a partir dos 30 minutos, o Sampaio Corrêa apareceu mais no ataque. Nilson Júnior e Ciel chegaram com perigo. Até que, aos 38, Ciel teve mais uma oportunidade em cobrança de falta e dessa vez não perdoou: 2 a 1.

CRB vence na rodada

No segundo tempo, o time da casa precisou de apenas seis minutos para empatar a partida, depois que Ciel aproveitou um vacilo na saída de bola do Galo e deixou Ferreira na boa para estufar as redes. Mas, aos 17, Jajá soltou uma bomba para recolocar o CRB na frente. Já aos 30, Calyson quase fez mais um para os visitantes. Depois disso, o duelo voltou a esfriar e só voltou a ganhar intensidade nos acréscimos, quando Watson assustou para o Sampaio e Alan James respondeu para o Galo. No entanto, o marcador seguiu sem alterações.

O triunfo fora de casa coloca o CRB na terceira posição, com 24 pontos. Já o Sampaio tem 20 e ocupa a décima colocação.

EMPATE!

Na Ressacada, o Brasil-RS foi quem buscou mais o ataque nos primeiros minutos. Aos oito, depois de jogada bem trabalhada, Ramon teve boa chance, mas pegou mal na bola e não conseguiu fazer a finalização precisa. Já aos 18, Jarro recuperou a bola para os visitantes e tocou para Netto, que avançou pelo meio e bateu rasteiro da entrada da área para abrir o placar: 1 a 0. Dois minutos depois, o Avaí passou a jogar com um a menos, após expulsão de Lourenço. Apesar da desvantagem numérica, o time da casa criou boa oportunidade para empatar a partida, mas Jonathan não aproveitou, aos 25. Três minutos depois, Netto quase anotou o segundo do Xavante. Enquanto, já aos 43, o Leão chegou de novo, em contra-ataque puxado por Jonathan, mas quando Renato chegava para finalizar, Ícaro apareceu no carrinho e salvou os visitantes.

Depois do intervalo, o Brasil quase marcou mais com Renatinho, aos 23. Mas, no minuto seguinte, foi o time da casa que encontrou o caminho das redes com Júnior Dutra. O atacante, que saiu do banco de reservas, soltou uma bomba de perna direita, viu a bola desviar na marcação e morrer no fundo da meta adversária. No embalo do gol, o camisa 11 quase marcou mais um, aos 25. Na sequência, Jarro recebeu o segundo cartão amarelo e o Brasil também passou a ter dez jogadores em campo. Com a igualdade numérica e também no placar, o jogo ganhou em intensidade. Netto, aos 31, arriscou mais uma para o Xavante. E Júnior Dutra, aos 33, respondeu de novo para o Avaí. Nos instantes finais, as equipes foram para o tudo ou nada. Copete, Edilson e Valdívia tentaram para o Leão. Já do lado do Brasil, Fabrício e novamente Netto tiveram boas chances. Mas o empate seguiu no marcador até o apito final.

Com o empate, o Avaí chegou aos 22 pontos e caiu para a sétima posição. Enquanto o Xavante é o 16º, com 12 pontos.