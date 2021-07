SÉRIE B: CRB vence e entra no G4 no lugar do Goiás; Vasco se salva no fim diante do líder Náutico

Campinas, SP, 18 (AFI) – Duas partidas encerram neste domingo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Destaque para o CRB, que venceu o Vila Nova por 2 a 0 e assumiu posto no G4, tirando o Goiás, que tropeçou no sábado ao ficar no empate sem gols com o lanterna Londrina. Na outra partida, o Vasco recebeu o líder Náutico e empatou por 1 a 1 com gol nos acréscimos. Apesar de ter evitado a derrota, o Cruzmaltino saiu chateado, pois poderia ter assumido a quarta posição.

CRB NO G4

O CRB se reabilitou ao vencer por 2 a 1 o Vila Nova, no estádio Rei Pelé. Na gangorra da classificação, o time alagoano aparece em quarto lugar, com 20 pontos, recuperando várias posições perdidas após a derrota para o Guarani, por 1 a 0.

Para ficar dentro do G4 – zona de acesso – o CRB tem uma vitória a mais – 6 a 5 – do que o Goiás, também com 20 pontos em quinto lugar. O time goiano, com campanha regular, segue com 14 pontos, em 12.º lugar.

VASCO EVITA DERROTA, MAS SEGUE FORA DO G4

Não era bem o que o Vasco queria, mas o empate por 1 a 1 diante do Náutico teve gosto de vitória. Isso porque em pleno São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), os pernambucanos criaram as melhores chances e poderiam ter definido a partida se não fosse a excelente atuação do goleiro Vanderlei, que realizou ao menos cinco defesas cruciais. Além disso, o gol heroico de Morato saiu já nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado deixa o Vasco, que assumiria a quarta colocação em caso de vitória, com 18 pontos em oitavo lugar. O Náutico continua invicto e na liderança, agora com 26, dois a mais do que o Coritiba, vice-líder com um jogo a menos. O Timbu alcançou 12 jogos invicto na Série B e quebrou recorde do Corinthians, de 2008, de 11 partidas.

Foto: Vitor Brügger/Vasco

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SEXTA-FEIRA

Confiança 1 x 4 Guarani

Sampaio Corrêa-MA 2 x 3 Coritiba

SÁBADO

Brasil-RS 1 x 0 Vitória

Goiás 0 x 0 Londrina

Cruzeiro 0 x 3 Avaí

Ponte Preta 1 x 2 Remo-PA

Brusque-SC 2 x 1 Botafogo

Operário-PR 0 x 2 CSA

DOMINGO

Vasco 1 x 1 Náutico

CRB 2 x 1 Vila Nova-GO