SÉRIE B: Cruzeiro e Botafogo perdem mais um e se complicam; Ponte é vice-lanterna

Campinas, SP, 17 (AFI) – Seis partidas deram sequência na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B neste sábado. Destaques para o Avaí, que superou o Cruzeiro por 3 a 0, fora de casa, e para o Brusque, que afundou ainda mais o Botafogo ao vencer, em casa, por 2 a 1. CSA e Remo também foram visitantes indigestos.

Com vitória em pleno Mineirão, o Avaí alcançou seis jogos de invencibilidade e chegou a 18 pontos em sexto lugar. Quem fecha o G4 é o Goiás, com 20. Já o Cruzeiro segue com 11 pontos, em 16º lugar, uma acima do Z4.

Outro grande que caiu foi o Botafogo, que permanece com 13 pontos, em 13º lugar, e há quatro jogos sem vencer. O Brusque, por outro lado, respirou e voltou a vencer após três derrotas seguidas, chegando a 16 pontos em décimo lugar.

VISITANTES INDIGESTOS

Os visitantes Remo e CSA foram indigestos. O Remo contou com noite inspirada de Felipe Gedoz para vencer a Ponte Preta por 2 a 1 e chegar a 13 pontos, em 14º lugar, emplacando duas vitórias seguidas. O time de Campinas segue com nove e agora está na vice-lanterna (19º).

Já o CSA venceu o Operário-PR por 2 a 0 e agora tem 14 pontos em 11º lugar. O Operário, que vinha de duas vitórias seguidas, segue com 18 em sétimo.

RESPIROU

O Brasil de Pelotas respirou, encerrou má sequência e saiu da zona de rebaixamento. Tudo isso porque venceu o Vitória, por 1 a 0, em casa. Chegou a 11 pontos, em 15º. Os baianos segue me nono, dentro do Z4, em 18º lugar.

GOIÁS PODE DEIXAR O G4

O único empate foi entre Goiás e Londrina, que ficaram no zero. O Goiás segue em quarto com 20 pontos, mas pode deixar o G4. O Londrina está na última posição (20º), com oito pontos.