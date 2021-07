Série B: CSA anuncia contratação de lateral que estava no Mirassol

Maceió, AL, 14 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, o CSA anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ernandes, de 33 anos. O jogador estava no Mirassol e chegou até as semifinais do Campeonato Paulista

O jogador chega por indicação do técnico Ney Franco, com quem trabalhou e conquistou acesso à Série A no Goiás, em 2018.

TRAJETÓRIA

Natural de São Félix do Araguaia (MT), Ernandes passou por Goiás e Mirassol, além de Ponte Preta, Chapecoense, Ceará, América-MG e Atlético-GO. Fora do Brasil, atuou no futebol da Moldávia e Noruega.

O lateral disputou 11 partidas com a camisa do Leão nesta temporada.

