Série B: Diante do Vasco, CSA busca segunda vitória seguida para consolidar reação

Maceió, AL, 20 (AFI) – Em busca da segunda vitória seguida para consolidar reação no Campeonato Brasileiro Série B, o CSA volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, pela 13ª rodada. No Estádio Rei Pelé, recebe o Vasco, que vem de quatro jogos sem vencer.

O Vasco está no meio da tabela com 18 pontos, quatro a mais do que o CSA. O time alagoano venceu na última rodada o Operário-PR, fora de casa, por 2 a 0.

TESTES E DESFALQUE

O técnico Ney Franco vem fazendo testes nos últimos jogos para achar uma escalação ideal. No ataque, Reinaldo entrou bem na ponta-esquerda e aparece como forte candidato para ser titular. Do lado direito, o lateral Ewerthon jogou avançado e agradou, mas Bruno Mota também é opção.

Outra novidade fica por conta do lateral-esquerdo Ernandes, que foi regularizado. Certo mesmo é a ausência do goleiro Thiago Rodrigues, suspenso. Ele será substituído por Lucas Frigeri.

ESCALAÇÃO

CSA: Lucas Frigeri; Yuri, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn (Ernandes); Geovane, Gabriel e Renato Cajá; Reinaldo, Ewerthon (Bruno Mota) e Dellatorre.