SÉRIE B: Em dia de empates, Sampaio Corrêa vence e entra no G4

Campinas, SP, 4 (AFI) – Numa rodada de muitos empates e poucos gols, quem venceu se deu bem pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o caso do Sampaio Corrêa que em casa fez 1 a 0 sobre o Londrina e avançou para a terceira posição.

O Vasco ganhou, mas o Botafogo-RJ empatou. O CRB levou a melhor no clássico alagoano, enquanto foram registrados quatro empates e um total de sete gols em sete jogos disputados neste sábado. Cinco clubes dividem a última posição com sete pontos.

BRIGA EM CIMA

O Sampaio chegou aos 18 pontos, tem um a menos do que o Coritiba (19) e dois a menos do que o líder Náutico (20). Está na frente do Goiás, quarto, com 16 pontos ao empatar com o Vitória, por 1 a 1, em Salvador.

OS CARIOCAS

Em São Januário, o Vasco venceu o Confiança por 1 a 0 e com 13 pontos está em sétimo lugar. O Botafogo suou para empatar com o Avaí, por 1 a 1, em Florianópolis e com 12 pontos é oitavo colocado.

REI DE MACEIÓ

No Estádio Rei Pelé, o CRB ganhou do rival CSA por 1 a 0 e subiu para a quinta posição, com 14 pontos. O CSA, em crise política, se preocupa com a ameaça de rebaixamento, com oito pontos em 14.º lugar.

em Pelotas, Brasil e Cruzeiro empataram sem gols.

NA RABEIRA

Em Goiânia, Vila Nova e Ponte Preta empataram sem gols. O time goiano tem 10 pontos em 12.º lugar, mas a Ponte Preta fica na zona de rebaixamento com sete pontos.

O curioso é que outros quatro times têm os mesmos sete pontos: Remo, Londrina, Brasil e Vitória. Sinal de que a briga contra a degola vai ser muito quente.

ÚLTIMO JOGO

A rodada será fechada domingo cedo com o duelo em campinas entre Guarani e Brusque.

CONFIRA OS JOGOS DA 9.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Náutico 5 x 0 Operário

Coritiba 2 x 1 Remo

SÁBADO

Vasco 1 x 0 Confiança

CSA 0 x 1 CRB

Sampaio Corrêa 1 x 0 Londrina

Brasil-RS 0 x 0 Cruzeiro

Avaí 1 x 1 Botafogo

Vitória 1 x 1 Goiás

Vila Nova 0 x 0 Ponte Preta

DOMINGO

11 horas

Guarani x Brusque