SÉRIE B: Empate de gigantes, Botafogo perde e Ponte Preta deixa o Z4

Campinas, SP, 6 (AFI) – Os ‘gigantes’ do futebol nacional continuam se dando mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Na abertura da 10.ª rodada, nesta terça-feira à noite, Cruzeiro e Coritiba empataram sem gols e o Botafogo levou a virada do CRB, por 2 a 1. Em Campinas, Ponte Preta e Avaí não saíram do zero.

DEU MAL

O empate no Mineirão foi ruim para os dois times. O Cruzeiro, com 10 pontos, é apenas o 13.º colocado. De outro lado, o Coritiba, que vinha de cinco vitórias, perdeu chance até de assumir a liderança. Parou nos 20 pontos, em segundo lugar, um ponto atrás do Náutico.

FOI PIOR

Em Campinas, Ponte Preta e Avaí maltrataram a bola. Cada time teve apenas uma chance de gol. De forma provisória, o time paulista deixa a zona de rebaixamento, com oito pontos, em 16.º lugar. Abaixo dela estão quatro times com sete pontos: Vitória, Brasil-RS, Londrina e Remo.

O Avaí desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G4 – zona de acesso. Com 12 pontos ficou em décimo lugar.

FOGÃO AZARADO

Em Maceió, no estádio Rei Pelé, o Botafogo saiu na frente, mas no segundo tempo levou o empate e depois a virada. Mas o time até jogava bem, mas acabou punido por falhas na marcação.

O time carioca continua sem vencer fora de casa e, com a derrota, continua com 12 pontos em nono lugar. O CRB pegou o elevador e aparece em quarto lugar com 17 pontos. Empurrou o Goiás para quinto, com 16, porém, com um jogo a fazer.

MAIS JOGOS

Na quarta-feira, a rodada continua com apenas um jogo, entre remo e Vila Nova. Três jogos serão disputados quinta-feira, um na sexta-feira e outro no sábado.