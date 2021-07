Série B: Felipe Surian, treinador do Sampaio Corrêa, entra na mira de clube alagoano

Maceió, AL, 6 (AFI) – A procura de um novo treinador, o CSA aprova o nome de Felipe Surian, atual treinador do Sampaio Corrêa. Superintendente do clube, Lumário Rodrigues, disse que não houve proposta oficial técnico, mas que o clube pretende anunciar um nome nos próximos dias.

“Não tem nenhuma proposta feita. O empresário dele foi quem ligou pra gente, mas não tem nenhuma proposta… É um bom nome. O que aconteceu ontem foi a saída do Silvinho e do Nádson. O técnico pode chegar até hoje, mas não tem nada. Ele tá empregado… Não é de um dia pra o outro que se contrata treinador ou jogador. Proposta tem uns dez treinadores, mas nada confirmado. Todo bom técnico tá na relação”, declarou.

VALOR ALTO

Apesar de dizer que não houve nenhuma proposta feita, o presidente do Sampaio Corrêa disse que o treinador foi procurado e que será difícil segurá-lo, pois a proposta é “alta demais”.

TRAJETÓRIA DO TREINADOR

Antes de acertar com o Sampaio Corrêa, Felipe Surian, de 39 anos, comandou a Portuguesa-RJ. Ele levou o time à semifinal do Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa conta com a melhor defesa do campeonato com apenas dois gols sofridos. São cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota no comando da Bolívia Querida.