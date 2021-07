Série B: Fora dos planos, ex-lateral do Guarani rescinde com o Náutico

Recife, PE, 28 (AFI) – A situação de Erick Daltro finalmente foi resolvida. Fora dos planos do técnico Hélio dos Anjos, o lateral-esquerdo chegou a um acordo com o Náutico para a renovação de contrato.

Erick Daltro estava emprestado ao Sampaio Corrêa, mas não vinha sendo aproveitado e o clube maranhense tentou sua devolução. O Timbu, porém, não aceitava a situação. Depois de um mês, a novela finalmente chegou ao fim.

O lateral chegou a um acordo com os dois clubes e rescindiu os contratos que iriam até dezembro. Assim, Erick Daltro está livre para definir seu futuro.

“A situação de Erick Daltro foi resolvida. O jogador se entendeu com o Sampaio Corrêa e se desligou. Consequentemente, ele retornou ao Náutico, mas fizemos um acordo com o atleta para liberá-lo”, disse o vice-presidente jurídico do Náutico, Bruno Becker, à Rádio Clube.

Erick Daltro, de 28 anos, chegou ao Timbu em 2019 e no ano passado foi emprestado ao Guarani. Ao todo, são 19 partidas e um gol marcado com a camisa alvirrubra.

No Sampaio Corrêa, Daltro atuou em 13 jogos, sendo o último deles no dia 23 de maio, contra o Moto Club, pelo Campeonato Maranhense.