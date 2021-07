Série B: Goiás anuncia oficialmente ex-volante de Vasco, Ponte e Corinthians

Goiânia, GO, 31 (AFI) – O Goiás anunciou na manhã deste sábado a contratação do volante Fellipe Bastos, ex-Vasco, Ponte Preta e Corinthians. O jogador chega com status de titular absoluto, tanto que foi anunciado como a ‘principal contratação’ do time esmeraldino na temporada.

O jogador, de 31 anos, esteve no Serrinha na sexta-feira, quando acompanhou a vitória, por 1 a 0, em cima do Operário. Ele assinou até o fim da temporada.

Ele não atua desde novembro de 2020, ou seja, a quase nove meses quando ainda defendia o Vasco no Brasileirão do ano passado. Terá que ter um tempo para se recondicionar fisicamente para brigar pela titularidade.

Revelado nas categorias de base do Botafogo-RJ, onde chamou atenção e logo foi destaque da seleção brasileira no Sul-Americano e no Mundial da categoria sub-17, em 2007. De lá para cá rodou pelo futebol brasileiro e internacional com passagens por Vasco, Corinthians, Ponte Preta, Sport e Grêmio. Além de ter tido passagens por Portugal, Holanda, Suiça e Emirados Árabes.

Com 26 pontos ganhos e um retrospecto de sete vitórias, cinco empate e três derrotas em quinze jogos, o Goiás é vice-lider. Atrás apenas do Náutico, que lidera a competição com folga.