SÉRIE B: Goiás “rouba” vaga do Guarani no G4 e Remo respira contra a degola

Campinas, SP, 14 (AFI) – O encerramento da 11ª rodada mexeu nos dois extremos da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, Goiás e Remo venceram CSA e Brusque, respectivamente.

O Goiás conquistou a sua primeira vitória como visitante no campeonato ao bater o CSA, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Alef Manga, que disse ter sido ameaçado de morte por “torcedores” esmeraldinos.

A vitória em Maceió fez o Goiás subir para a terceira colocação, com os mesmos 19 pontos de Sampaio Corrêa e Guarani. Esse último acabou saindo do G4 porque perde nos critérios de desempate.

RESPIROU!

Em uma partida emocionante no Estádio Baenão, o Remo venceu a primeira sob o comando de Felipe Conceição ao ganhar do Brusque, por 2 a 1, de virada. Os dois gols do Leão foram marcados em uma diferença de cinco minutos.

Ao encerrar o jejum de oito jogos, sendo três derrotas seguidas, o Remo deixou a zona de rebaixamento, onde estava na lanterna, e subiu para a 15ª colocação, com dez pontos. Esse foi o terceiro revés seguido do Brusque, que estacionou nos 13, em 11º lugar.