SÉRIE B: Goiás vence Vasco e fica em 3º; Ponte vence a primeira e Guarani empata com Cruzeiro

Campinas, SP, 30 (AFI) – A oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminou nesta quarta-feira. Os destaques ficaram por contra de Goiás, que bateu o Vasco da Gama, por 1 a 0, e Botafogo, que se reabilitou ao bater o Vitória, por 1 a 0, no Raulino de Oliveira. Seis jogos foram realizados durante esse dia marcado pelo frio.

COMEÇOU O DIA!

Dois jogos deram o pontapé inicial na quarta-feira de Série B do Campeonato Brasileiro. Pela oitava rodada, a Ponte Preta bateu o CSA por 2 a 1 conquistando sua primeira vitória na competição. Enquanto no Augusto Bauer, o Brusque derrotou o Brasil-RS por 1 a 0.

Chegando ao primeiro triunfo na Série B 2021, a Ponte Preta soma agora seis pontos, mas segue na lanterna da competição. Já o CSA é o 12º colocado, com oito pontos somados.

Com a vitória em casa, o Brusque chegou aos 13 pontos e aparece momentaneamente na quarta posição. Enquanto o Brasil-RS tem seis pontos e ocupa a 19ª colocação.

MUITA EMOÇÃO?

Noite de muitos gols pela oitava rodada do Brasileirão Série B! Na noite desta quarta-feira (30), o Goiás venceu o Vasco por 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, enquanto o Avaí-SC venceu o Londrina-PR por 3 a 1, fora de casa, no estádio do Café.

No Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Guarani empataram em 3 a 3 em um jogo de tirar o fôlego.

Com o resultado, o Goiás segue 100% como mandante na Série B e assume a terceira colocação do campeonato, com 15 pontos. O Gigante da Colina está na oitava posição, com dez pontos.

A vitória fora de casa coloca o Avaí na nona colocação, com dez pontos. O Tubarão está em 16º lugar, com sete pontos.

O empate coloca a Raposa na 14ª posição, com oito pontos. O Bugre fica no décimo lugar, com dez pontos.

DEU FOGÃO!

O Botafogo voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Após duas derrotas nas últimas partidas, o Alvinegro recebeu o Vitória no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), balançou as redes com Chay e superou o Leão por 1 a 0 pela oitava rodada da competição.

O triunfo da noite desta quarta-feira (30) coloca o Alvinegro do Rio de Janeiro na sétima colocação, com 11 pontos. Já o Rubro-Negro segue na zona de rebaixamento, aparecendo em 18º, com seis pontos