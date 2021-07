Série B: Goleiro alcança a marca de 100 jogos pelo Goiás

Goiânia, GO, 01 – Na noite da última quarta-feira (30), o Goiás recebeu o Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado na segunda etapa, o Esmeraldino conseguiu mais uma vitória e se manteve no G4. Para o goleiro Tadeu, a partida teve uma importância ainda maior, pois ele alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Goiás.

IMPORTÂNCIA DA MARCA

“É um misto de sentimentos, alegria, orgulho por atingir essa marca, eu que cheguei aqui em 2019, realizando um sonho e agora poder completar essa marca de 100 jogos. Sou muito grato a Deus, ao clube, todos os funcionários que me ajudaram a atingir essa marca que é tão importante”, disse.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com 15 pontos, o Goiás ocupa a terceira colocação e se mantém na briga direta por uma vaga no G4. Após o triunfo, Tadeu destacou a importância da vitória para a sequência da Série B.

“Foi uma vitória importantíssima. Nos deixa dentro do G4, pra gente continuar forte nessa luta. Foi um jogo muito difícil, o Vasco soube se defender muito bem, mas por conta da nossa persistência, nós conseguimos marcar um gol e sair com a vitória que vai ser muito importante para a sequência dentro da competição”, concluiu.