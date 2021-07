Série B: Goleiro do Goiás exalta vitória diante do CSA

Goiânia, GO, 15 (AFI) – Na última quarta-feira (14), o Goiás visitou o CSA, em partida válida pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe Esmeraldina conseguiu a vitória, 1 a 0, gol de Alef Manga. Principal destaque do Goiás na partida, o goleiro Tadeu, destacou a importância da primeira vitória da equipe fora de casa.

“Foi uma vitória muito importante. Nosso time estava buscando essa vitória fora de casa desde o início da competição e agora ela veio, em um momento muito importante. Nós sabemos que a série B é muito difícil e pontuar fora de casa é primordial para quem quer brigar pelo acesso. Agora vamos ter mais um jogo muito difícil em casa contra o Londrina, respeitamos muito a equipe deles, mas temos que ir em busca da vitória”, disse.

CAMPANHA

O Goiás faz uma campanha mediana até aqui na Série B. Grande parte da boa campanha até aqui, vem da defesa. A equipe já passou 7 jogos sem sofrer gols e juntamente com o Sampaio Corrêa tem a defesa menos vazada da competição, apenas cinco gols sofridos. Segundo a plataforma de estatísticas FootStats, Tadeu é o goleiro com mais defesas difíceis na competição, são 14 grandes defesas até aqui, dividindo a posição com Diogo Silva, do CRB. Considerando o índice FootStats, que dá notas aos atletas por partida, Tadeu é o melhor jogador da série B. Tadeu falou sobre a entrega da equipe e exaltou o grupo.

“Está todo mundo focado, trabalhando forte para a gente conquistar o nosso objetivo. Todos têm trabalhado muito forte, se dedicado ao máximo. Fico feliz pelo desempenho defensivo da equipe, temos um grupo muito forte e qualificado, a marcação começa desde os nossos atacantes, estamos entre as melhores defesas da competição, isso é muito importante para quem quer conseguir o acesso”, concluiu.

