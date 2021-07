Série B: Índio, do Guarani, projeta duelo difícil contra o Vitória

Campinas, SP, 8 (AFI) – Na próxima sexta-feira, o Guarani visita o Londrina, em partida válida pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre vem de uma vitória sobre o Brusque. Já o clube Paranaense, vem de uma derrota para o Sampaio Corrêa.

Apesar dos momentos distintos dentro da competição, o volante Índio, do Guarani, prega respeito ao adversário e espera um jogo muito difícil.

“Sabemos que o jogo contra o Londrina será muito difícil. Eles são fortes jogando dentro de casa, tem um elenco qualificado e estão buscando uma vitória. Precisamos estar muito bem preparados, focados na partida para que possamos conquistar um resultado positivo, que vai ser muito importante para a nossa sequência dentro da competição”, disse.

MEIO DA TABELA

Após nove rodadas disputadas, o Bugre ocupa a oitava colocação. Para Índio, esse é o momento de ter uma virada de chave e buscar aliar os bons desempenhos com bons resultados.

“É momento de a gente buscar uma regularidade dentro do campeonato, conseguir aliar o desempenho com o resultado. Nosso time tem feito boas exibições, jogos muito bons. No jogo contra o Brusque conseguimos ter um bom desempenho e também um bom resultado. Acredito que o nosso principal foco no campeonato é seguir tendo boas atuações juntamente com bons resultados”, concluiu.