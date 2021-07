Série B: Lateral é punido apenas com um jogo e fica à disposição no Vitória

Salvador, BA, 13 (AFI) – O técnico Ramon Menezes tem uma boa notícia para escalar o Vitória nesta terça-feira, às 21h30, quando recebe o Sampaio Corrêa pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Isso porque o lateral-esquerdo Pedrinho foi julgado por expulsão, mas pegou apenas um jogo, já cumprindo.

Na segunda-feira, a Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou Pedrinho por conta da expulsão diante do Guarani. O atleta foi julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por jogada violenta. Como já cumpriu suspensão automática, está livre para jogar.

Com isso, Pedrinho deve seguir no time titular e, em relação ao time do último jogo, o único desfalque será Pablo Siles. Com apenas oito pontos, o Vitória abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar. Nos últimos cinco jogos foram três derrotas e dois empates.