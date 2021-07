Série B: Londrina anuncia a chegada de lateral-direito que estava no Mirassol

Londrina, PR, 27 (AFI) – Nesta terça-feira, o Londrina confirmou a chegada do lateral-direito Samuel Santos, de 31 anos. O jogador chega para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor estava no disputando a Série C com o Mirassol.

INTEGRADO

O atleta já foi integrado ao grupo e já treina com os demais jogadores.

CARREIRA

Samuel Santos começou passando nas categorias de base de Palmeiras e Corinthians. Depois foi transferido para o Mirassol e rodou por diversos clubes paulistas. São Caetano, Bragantino, Santo André, Botafogo e São bento.

Além disso, rodou por ABC, Juventude e tem passagens internacionais no Japão e em Portugal.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso da equipe é sexta-feira às 21h30, contra o Cruzeiro.

