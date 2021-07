Série B: Londrina anuncia contratação de ex-técnico de Vila Nova e Santo André

Londrina, PR, 14 (AFI) – O Londrina anunciou a contratação do técnico Márcio Fernandes, que conseguiu manter o Santo André na Primeira Divisão do Campeonato Paulista na edição 2021. A confirmação veio através do executivo de futebol e ex-volante Germano, após a derrota, por 2 a 1, frente ao Operário, na última terça-feira.

Márcio Fernandes, 59 anos, chega para substituir Roberto Fonseca, que deixou o clube no último sábado. Além do Santo André, o treinador já passou por clubes como Guarani, XV de Piracicaba, Botafogo-SP, AB, Remo, Joinville, Linense, Treze e Vila Nova.

Entre os títulos conquistados, chamam mais atenção as conquistas da Série C com o Vila Nova, nos anos de 2015 e 2020. Foi campeão estadual ainda por Remo e Brasiliense.

O treinador, no entanto, não era o plano principal da diretoria do Londrina, que queria tirar Roberto Fernandes, do Santa Cruz. Além dele, foram consultados Tcheco e Júnior Rocha.

SITUAÇÃO

Márcio Fernandes assume o Londrina na penúltima colocação, com apenas sete pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória, com nove.

O primeiro desafio como treinador será diante do Goiás, no sábado, às 16h, no estádio da Serrinha, pela 12ª rodada da Série B.