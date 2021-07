Série B: Londrina contrata meio-campista com passagens por Botafogo e Avaí

Londrina, PR, 20 (AFI) Nesta terça-feira, o Londrina oficializou a chega do meio-campista Gegê, para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador já teve passagens por Botafogo e Avaí.

TRAJETÓRIA

Aos 27 anos, Gegê também já passou por ABC, Demirspor-TUR e Brasil de Pelotas, além do Santo André, onde trabalhou com o técnico Márcio Fernandes.

CONHECE O CHEFE

O meio-campista falou sobre a relação que tem com o treinador e as experiências.

“Tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, um grande treinador, grande pessoa, conheço o estilo de jogo dele, como gosta de jogar. Com certeza isso irá me ajudar, mas agora é me adaptar ao clube, pois ao treinador já sei como ele trabalha”, disse.

PRÓXIMA PARTIDA

Lanterna na Série B, o time volta a entrar em campo nesta terça-feira, às 19, contra o Confiança.

