Série B: Londrina deve anunciar ex-Botafogo nos próximos dias

Londrina, PR, 19 (AFI) – O Londrina está próximo de fechar com o meio-campista Gegê. Cria da base do Botafogo, o jogador estava no Santo André, onde trabalhou com o novo treinador do Tubarão, Márcio Fernandes. O reforço chega para dar mais opções na faixa central, que perdeu Adenílson para o futebol árabe.

Com a saída do artilheiro na temporada do acesso, o Londrina se viu na obrigação de encontrar novas peças. Gegê se junta a Mossoró, Celsinho, Danilo, Matheus Bianqui e Marcelo Freitas na briga pela posição.

DEBINHA FALA SOBRE AS OLÍMPIADAS

DESAVENÇAS COM JAIR VENTURA

Lançado em 2013 pelo treinador Oswaldo Oliveira, Gegê só se destacou na disputa do Campeonato Carioca em 2016 pelo Botafogo de Ricardo Gomes. O bom início, fez o Botafogo renovar o contrato com o meio-campista.

O ano continuou, porém, e a comissão técnica mudou. Jair Ventura assumiu o posto. Com o novo comandante, Gegê foi menos utilizado e perdeu créditos quando se recusou a atuar na lateral-esquerda por pedido do treinador.

‘CHAMA REBAIXAMENTO‘

A saída foi um empréstimo ao ABC-RN na temporada seguinte. Pelo alvinegro, o desempenho melhorou. Gegê foi importante para a conquista do Campeonato Potiguar e, inclusive, recebeu o prêmio de melhor jogador. A empolgação, porém, durou pouco, pois o ABC foi mal na disputa do Campeonato Brasileiro Série B e caiu.

Foto: Twitter oficial do Botafogo

Gegê retornou ao Botafogo, mas sem espaço, foi vendido ao Adana Demirspor da segunda divisão na Turquia. Ele encerrou a passagem pelo Fogão com sete gols em 77 partidas. No final de 2018, Gegê atendeu ao pedido do Avaí e voltou ao Brasil.

Mais uma vez, o meio-campista participou de um rebaixamento. O time catarinense foi o último (20°) do Brasileirão e caiu.

A ESCRITA CONTINUA?

Antes do último clube, o Santo André, o atleta atuou pelo Brasil de Pelotas, pela segunda divisão. No clube paulista, Gegê foi treinador por Márcio Fernandes e, juntos, ajudaram na permanência do Ramalhão na A1 do Paulista. O meio-campista fez dois gols em 11 jogos.

O Londrina é o lanterna (20°) do Campeonato Brasileiro Série B com oito pontos em 12 rodadas e recebe, no Estádio do Café, o Confiança na terça-feira às 19 horas. As chances de Gegê estar em outro descenso são bem altas.