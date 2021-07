Série B: Londrina encaminha acerto com ex-Remo e Sampaio Corrêa para a defesa

Londrina, PR, 29 (AFI) – O Londrina segue atento ao mercado para reforçar seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Com foco na defesa, o clube encaminhou acerto com o zagueiro Marcão, de 25 anos, ex-Sampaio Corrêa e Remo.

CONHECE O TREINADOR

O jogador é homem de confiança do técnico Márcio Fernandes, com quem trabalhou no Remo, em 2019. Marcão, porém, não joga desde setembro e passa por avaliação.

Jogador ainda defendeu o Treze-PB, Luverdense-MT, Tupi-MG, entre outros, além de passagem por Portugal, pelo Marítimo.

Nesta semana, o Londrina já tinha anunciado outro nome para o setor defensivo. O zagueiro Saimon, de 30 anos, que estava no Vila Nova.

SITUAÇÃO NA SÉRIE B

O Londrina amarga a antepenúltima colocação (18ª) com 12 pontos, a dois da lanterna e com a mesma pontuação do primeiro rival fora da degola. Após vencer o Remo por 1 a 0, o Londrina fará duelo de seis pontos contra o Cruzeiro no Mineirão nesta sexta-feira, às 21h30, pela 15ª rodada.