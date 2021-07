Série B: Londrina reforça setor defensivo com zagueiro ex-Vila Nova

Londrina, PR, 28 (AFI) – O Londrina segue se reforçando para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Desta vez, anunciou o zagueiro Saimon, de 30 anos, que estava no Vila Nova. Ele é natural de Erechim-RS, iniciou sua profissionalização no Grêmio e passou por vários clubes do futebol brasileiro até chegar ao LEC.

“Primeiro quero agradecer ao clube pela oportunidade, pela recepção que tive aqui, me sinto muito motivado, claro que temos que visar uma campanha de recuperação, mas vim para cá por esse objetivo também e conhecendo o comando técnico e algumas peças que estão aqui, creio que é totalmente possível a equipe se recuperar no campeonato”, destacou o atleta em sua chegada ao Tubarão.

OUTROS TIMES

Vitória, Ypiranga-RS, Figueirense, São Caetano, Mogi Mirim, entre outros, estão no currículo do jogador. Com uma característica mais de saída de jogo, Saimon também afirma que tem facilidade em jogar por ambos os lados na defesa.

“Para um jogador que chega em um clube, chegar com o aval do treinador e conhecendo algumas peças como já conheço de ter jogado junto ou ter enfrentado e saber da capacidade do elenco, claro que a adaptação será mais fácil para mim”, enfatizou o novo defensor Alviceleste.

SITUAÇÃO NA SÉRIE B

O Londrina amarga a antepenúltima colocação com 12 pontos, a dois da lanterna e com a mesma pontuação do primeiro rival fora da degola. Após vencer o Remo por 1 a 0, o Londrina fará duelo de seis pontos contra o Cruzeiro no Mineirão nesta sexta-feira, às 21h30, pela 15ª rodada.