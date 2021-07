Série B: Londrina sonda ex-técnicos de Palmeiras e Santa Cruz

Londrina, PR, 11 (AFI) – Após demitir Roberto Fonseca no sábado de manhã, agora o Londrina corre contra o tempo para definir o seu novo treinador para a sequência da temporada. E dois nomes estão na mira do clube: os experientes Paulo Bonamigo e Roberto Fernandes.

Bonamigo deixou recentemente o Remo após péssimo início na mesma Série B. Contudo, a diretoria do time paranaense avalia como positiva sua passagem pelo time paraense, principalmente por ele ter conquistado o acesso na Série C do Brasileiro do ano passado. Aos 60 anos, ele já dirigiu o Palmeiras e ficou muito tempo na Árabia.

O outro nome que chama atenção dos dirigentes é o de Roberto Fernandes, que nos últimos anos esteve à frente dos principais clubes do futebol nordestino: Santa Cruz, CRB, América-RN e Náutico. Com 50 anos, seu último trabalho foi no Santa Cruz, quando acabou saindo após início nada animador na Terceira Divisão.

Fato é que a diretoria não fará nenhuma aposta para a sequência da temporada. O foco está em treinadores que conheçam a Série B e consigam fazer com que o time deixa as últimas colocações. Além disso, o novo treinador ainda terá a missão de ser campeão do Campeonato Paraense – adversário da final sairá de Athletico-PR e FC Cascavel.

Com apenas uma vitória em dez jogos, o Londrina é o penúltimo colocado da Série B com sete pontos ganhos. O time volta a campo na terça para enfrentar o Operário, às 21h30, em Londrina.