Série B: Marcelo Chamusca não é mais técnico do Botafogo

Rio da Janeiro, RJ, 13 (AFI) – Nesta tarde de terça-feira, a diretoria do Botafogo informou que Marcelo Chamusca não é mais treinador do Botafogo. O comandante deixa o clube no 10° lugar na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em sua passagem, comandou o Glorioso em 26 partidas. Venceu nove, empatou 12 e perdeu seis vezes, 50% de aproveitamento. O auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também estão de saída.

NÃO AGUENTOU

Chamusca resistiu a campanha fraca no Campeonato Carioca e a eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil, diante do ABC. Na Série B já entrou pressionado e não aguentou o mal momento vivido pelo clube e a distância do G4.

O treinador cai após empatar por 3 a 3 com o Cruzeiro, na última rodada.

FALTA DE VIRTUDES

Uma das principais criticas ao trabalho do técnico era em relação ao pragmatismo. O Botafogo não pratica um futebol que encanta ou é agradável de assistir. Porém, no início do trabalho, conseguiu arrumar a defesa e teve a defesa menos vazada do Campeonato Carioca, mas ao longo da Série B perdeu esse atributo e já levou 14 gols em dez jogos, terceira pior da competição.

QUEM ASSUME?

A diretoria botafoguense vai ao mercado em busca de um substituto. Lembrando que de acordo com a nova regra, o clube não poderá demitir mais um técnico, para não estourar o limite de dois técnicos por campeonato. Ainda não há nenhum que tenha sido procurado oficialmente pelo clube.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Glorioso volta a campo no próximo sábado, quando encara o Brusque, fora de casa, às 19h, pela 12ª rodada da Série B.

