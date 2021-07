Série B: Mesmo no G4, treinador do Coritiba admite: “Estamos preocupados”

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Gustavo Morínigo já mostrou ser bastante exigente. Mesmo com o Coritiba na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o treinador argentino revelou estar preocupado.

A atuação do time no empate com o Coritiba, por 1 a 1, no Couto Pereira, na noite da última quinta-feira, não agradou o treinador, que prometeu buscar soluções para melhorar o rendimento dentro de campo.

“Nós temos que ver o que aconteceu que não funcionou. Também não queremos tirar o mérito do CRB, que fez uma grande partida também. Estamos preocupados, como a torcida, como todo mundo. Somos os primeiros a nos preocupar para melhorar e buscar as soluções”, comentou Morínigo.

Em outras oportunidades, o treinador argentino já havia dito que o Coritiba estava devendo na questão do rendimento, apesar dos resultados positivos.

Com um jogo a menos que quase todos os times, o Coritiba aparece na vice-liderança da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, quatro a menos que o líder Náutico.