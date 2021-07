Série B: Na briga pelo G4, CRB avança em negociação para repatriar atacante pertence ao Flu

Maceió, AL, 22 (AFI) – Vivo na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB segue vasculhando o mercado em busca de novos jogadores para reforçar ainda mais o elenco para a sequência da competição. Tanto que agora, bola da vez no Galo é o atacante Pablo Dyego, que defendeu o clube na temporada passada, voltou a ficar no radar e nas últimas horas, a negociação avançou bastante.

O atacante de 27 anos, que pertence ao Fluminense está tentando rescindir seu contrato de empréstimo junto ao Atlético-GO, onde não vem tendo muito espaço, para acertar com o ex-clube. Apesar disso, por enquanto, a diretoria regatiana não quis se pronunciar e afirmou que não dá informações sobre negociações em andamento.

Pablo Dyego foi bem em sua primeira passagem pelo Galo, com quatro gols em 17 jogos em 2020, apesar das várias lesões musculares que o tiraram de diversos duelos. Porém neste começo de ano, por indicação de Marcelo Cabo, fechou com o Atlético-GO, onde disputou o Campeonato Goiano e agora a elite do Brasileirão. Ao todo, fez 16 partidas e não marcou gol.

Ainda sem o jogador, o CRB volta a campo nesta quinta-feira (22) para visitar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 19h, em um duelo direto pelo G4. Atualmente, o time alagoano é quinto colocado com 20 pontos, já o rival é segundo com 24.