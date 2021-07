SÉRIE B: Na estreia de seus técnicos, Vasco goleia e Fogão quebra jejum; Cruzeiro completou um mês sem vencer

Campinas, SP, 24 (AFI) – O sábado foi bem movimentado pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times cariocas se deram bem na estreia de seus técnicos – Vasco goleou na primeira partida de Lisca e Botafogo voltou a vencer com a chegada de Enderson Moreira. O Cruzeiro segue sem vencer e caindo na tabela. O Náutico segue líder, mas apenas empatou com o Brusque. Em Maceió, CSA marcou no final e afundou o Vitória..

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS COMENTÁRIOS, FICHAS E DETALHES DA SÉRIE B

LISCA DOIDO E PÉ QUENTE

Na estreia do técnico Lisca, o Vasco chegou ao seu sexto jogo de invencibilidade ao vencer o confronto direto diante do Guarani, por 4 a 1, na noite deste sábado, em São Januário, no Rio de Janeiro,

Os gols de Marquinhos Gabriel, Cano (pênalti), Bruno Silva (contra) e Léo Jabá colocaram o Vasco na quinta colocação com 22 pontos, a um do Guarani que fecha o G4. O Bugre, que fez com Lucão do Break, ainda ficou sem sua sequência de seis partidas de invencibilidade.

FOGÃO VOLTA A SORRIR

Na estreia do técnico Enderson Moreira, substituto de Marcelo Chamusca, o Botafogo quebrou um jejum de cinco jogos sem vencer e bateu o Confiança, por 1 a 0, no Batistão, em Aracaju (SE). Romildo (foto abaixo) fez o gol da vitória no final do primeiro tempo.

Com o resultado positivo, o Botafogo ficou com 16 pontos e ainda numa posição intermediária. O Confiança, que não vence há oito jogos, está em crise, afinal de contas, é o lanterna com apenas 10 pontos.

CRUZEIRO LADEIRA ABAIXO

O Cruzeiro completou, neste sábado, exatos um mês sem vencer na Série B. O oitavo tropeço seguido terminou sem gols diante do Vila Nova no OBA, em Goiânia. No período, o clube mineiro acumula cinco empates e três derrotas.

O resultado negativo deixou o Cruzeiro na zona de rebaixamento, no antepenúltimo lugar com apenas 12 pontos, a dois da lanterna. O Vila Nova, um pouco acima, soma 15 pontos, na 14ª colocação.

CSA DESPACHA O VITÓRIA

Com gol nos minutos finais, o CSA derrotou o Vitória por 2 a 1 na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, impediu que o rival se aproximasse na tabela de classificação.

Com o resultado, o CSA terminou a noite na décima posição, com 18 pontos, cinco do Guarani, o primeiro dentro do G-4. O Vitória, por outro lado, ficou em 15º, com 12, mesma pontuação do Londrina, 17º, dentro da zona de rebaixamento.

TUDO AZUL

Vestindo uma camisa azul, com detalhes dourados em homenagem ao Rio Capibaribe, o Náutico empatou com o Brusque, por 1 a 1, neste sábado à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

O time pernambucano segue na liderança isolada, agora com 30 pontos. O Brusque faz campanha regular, com 20 pontos em oitavo lugar, sem perder há três rodadas.

DOMINGÃO

Neste domingo, três jogos encerram a rodada. O Operário e Coritiba fazem o duelo paranaense, às 18h15, no estádio Germano Kruger. Mais tarde, às 20h30, duas partidas: Sampaio Corrêa x CRB e Avai x Brasil-RS.

CONFIRA OS JOGOS DA 14ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Londrina-PR 1 x 0 Remo-PA

Ponte Preta 2 x 1 Goiás-GO

SÁBADO

Vila Nova-GO 0 x 0 Cruzeiro=MG

Confiança-SE 0 x 1 Botafogo-RJ

Náutico-PE 1 x 1 Brusque-SC

CSA-AL 2 x 1 Vitória-BA

Vasco-RJ 4 x 1 Guarani

DOMINGO

18h15 – Operário-PR x Coritiba-PR

20h30 -Avai-SC x Brasil-RS

20h30 – Sampaio Corrêa-MA x CRB-AL

VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA!!