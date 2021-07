Série B: Náutico acerta retorno de zagueiro que estava na elite

Recife, PE, 10 (AFI) – A diretoria do Náutico não perdeu tempo e já definiu o substituto de Wagner Leonardo, que retornou ao Santos. Trata-se de Rafael Ribeiro, velho conhecido da torcida alvirrubra.

Emprestado até dezembro ao Fluminense, o defensor não vinha sendo aproveitado por Roger Machado e estava treinando com o time Sub-23. Sendo assim, o Náutico decidiu antecipar o seu retorno e o clube das Laranjeiras não se opôs.

Rafael Ribeiro deixa o Fluminense com apenas um jogo realizado no profissional. Isso aconteceu na segunda rodada do Campeonato Carioca, quando o Tricolor ainda não estava utilizando o grupo principal.

Revelado nas categorias do próprio Náutico, Rafael Ribeiro tem 25 anos e chamou a atenção do Fluminense pelo bom desempenho na temporada passada, quando disputou 38 partidas e marcou dois gols.

O defensor retorna com o Timbu na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. Único invicto, o Náutico ganhou do Goiás, por 1 a 0, na última sexta-feira, e volta a campo já na segunda, contra a Ponte Preta, nos Aflitos.