SÉRIE B: Náutico goleia e lidera sozinho, seguido pelo Coritiba

Campinas, SP, 2 (AFI)- Pelo Campeonato Brasileiro da SÉRIE B, o Náutico não teve piedade, mostrou intensidade e aplicou um histórico 5 a 0 em cima do Operário, nesta sexta-feira à noite, na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro da SÉRIE B.

LÍDER ISOLADO

O Timbu é mais líder do que nunca. No outro jogo, o Coritiba bateu o Remo por 2 a 1 e segue em alta.

Nem o mais otimista torcedor do Náutico esperaria um placar tão elástico.

Mas o time, dirigido por Hélio dos Anjos, foi eficiente e soube aproveitar as chances que teve. Com 21 pontos, lidera sozinho a Série B, deixando o Operário com 12 pontos, em sexto lugar.

VICE-LÍDER

O Coritiba é vice-líder, com 19 pontos, mesmo porque emplacou a sua quinta vitória consecutiva. O valente Remo continua na zona do rebaixamento, com sete pontos, em 17.º lugar.

MAIS JOGOS

No sábado vão ser disputados mais sete jogos, inclusive, com as presenças dos ‘grandes’: Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Um jogo vai acontecer domingo cedo, entre Guarani e Brusque.

O Portal FUTEBOL INTERIOR tem apresentações de todos estes jogos.

CONFIRA OS JOGOS DA 9.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Náutico 5 x 0 Remo

Coritiba 2 x 1 Remo

SÁBADO

16h30

Vasco x Confiança

18h30

CSA x CRB

19h

Brasil-RS x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Londrina

21h

Avaí x Botafogo

Vila Nova-GO x Ponte Preta

21h30

Vitória x Goiás

DOMINGO

11h

Guarani x Brusque