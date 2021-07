SÉRIE B: Náutico mais líder do que nunca; Vasco e Guarani colam no G4

Campinas, SP, 09 (AFI) – Três jogos movimentaram a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira e o Náutico mais uma vez foi o destaque com a vitória no confronto direto sobre o Goiás.

Na Serrinha, onde o Verdão tinha 100% de aproveitamento até então, o Náutico contou com um gol do meia Jean Carlos para vencer por 1 a 0 e se isolar na liderança, com 24 pontos. O Timbu é o único invicto no campeonato.

O Goiás, por sua vez, perdeu a chance de dormir no G4 da Série B ao estacionar nos 16 pontos, em sexto lugar. De quebra, o Verdão foi ultrapassado pelo Vasco da Gama, que tem a mesma pontuação e leva a melhor no número de vitórias (5 a 4).

Com gol de Germán Cano aos 40 segundos do primeiro tempo, o Vasco da Gama ganhou do Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Januário. A Bolívia Querida, que vinha de três vitórias seguidas, está em terceiro lugar, com 18 pontos.

BUGRÃO EMBALADO

Quem também entrou na briga por uma vaga no G4 foi o Guarani. Invicto como visitante, o time comandado por Daniel Paulista contou com gol do atacante Bruno Sávio para ganhar do Londrina, por 1 a 0, no Estádio do Café.

O Bugre chegou aos 16 pontos e subiu para a sétima colocação. Já o Londrina perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento e está em penúltimo lugar, com sete. Existe a possibilidade do técnico Roberto Fonseca ser demitido neste final de semana.