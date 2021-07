SÉRIE B: Náutico mantém invencibilidade e Vasco escapa de derrota em Maceió

Campinas, SP, 22 (AFI) – Três jogos movimentaram a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta quarta-feira. Destaque para mais uma vitória do líder Náutico e mais um tropeço do Vasco. Quem também entrou em campo e venceu foi o Brusque.

O Brusque visitou o Vila Nova e conquistou a segunda vitória consecutiva ao vencer por 1 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O resultado é importante para recolocar o time catarinense na briga pelo G4 – time agora é o sétimo colocado com 19 pontos ganhos. Enquanto o Vila Nova caiu para 13º com 14 pontos.

Quem segue imbatível é o Náutico, que recebeu o Brasil-RS e venceu, de virada, por 2 a 1, nos Aflitos, em Recife. Ramon abriu o placar para os gaúchos, mas Jean Carlos, duas vezes, recolocou o Timbu na frente do placar. O Náutico, invicto há 13 jogos, segue na liderança, agora com 29 pontos. O Brasil é o 16º com 11.

Por fim, o Vasco sofreu, mas empatou com o CSA por 2 a 2, no Rei Pelé, em Maceió. Foi o terceiro empate seguido do time carioca, que ainda não contou com o novo treinador Lisca à beira do gramado – estreia será diante do Guarani no final de semana. O Vasco é o oitavo com 19 pontos, já o CSA é o 12º com 15.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

Botafogo 0 x 2 Goiás

Guarani 0 x 0 Sampaio Corrêa

Londrina 0 x 0 Confiança

Remo 1 x 0 Cruzeiro

Vitória 1 x 0 Ponte Preta

QUARTA-FEIRA

Vila Nova 0 x 1 Brusque

Náutico 2 x 1 Brasil-RS

CSA 2 x 2 Vasco

QUINTA-FEIRA

19 horas – Coritiba x CRB

21h30 – Avaí x Operário