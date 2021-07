SÉRIE B: Ponte e Londrina tentam sair do Z4; Goiás defende vaga no G4

Campinas, SP, 22 (AFI) – Dois jogos abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira. Pressionados, Ponte Preta e Londrina buscam a reação para saírem das últimas colocações. Já o Goiás defende vaga no G4, enquanto o Remo tenta manter o embalo.

Empatados com nove pontos, Ponte Preta e Londrina têm as piores campanhas da Série B e amargam jejuns de cinco e sete jogos, respectivamente. Uma vitória, porém, tira os times momentaneamente da zona de rebaixamento.

Com o técnico Gilson Kleina correndo sério risco de demissão, a Ponte Preta recebe o Goiás, que está na quarta colocação, com 23 pontos. O time esmeraldino, inclusive, pode dormir na vice-liderança, além de garantir vaga no G4 por mais uma rodada.

ADVERSÁRIO EMBALADO

Também em casa, no Estádio do Café, o lanterna Londrina tenta frear o embalo do Remo, que emplacou três vitórias seguidas e se distanciou da zona de rebaixamento. Hoje, o time paraense está na 11ª colocação, com 16 pontos.

TEM MAIS

A rodada continua no final de semana. Pressionado e na zona de rebaixamento, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova. Já Botafogo e Vasco vão ter as estreias dos técnicos Enderson Moreira e Lisca contra Confiança e Guarani, respectivamente.