Série B: Presidente confirma que zagueiro trocará Sampaio Corrêa por time da Arábia Saudita

São Luis, MA, 30 (AFI) – O zagueiro Paulo Sérgio está de malas prontas para o futebol da Arábia Saudita. O jogador recebeu uma proposta e a levou até o presidente Sergio Frota, solicitando a sua liberação.

Frota afirmou que tinha um acordo amigável com o jogador, em caso do surgimento de uma proposta do exterior: “O Paulo Sergio é um jogador de muita identificação com o Sampaio, que sempre honrou a camisa do clube, e nós temos reconhecimento com os ídolos. Por isso, o liberei sem nenhum tipo de problema, apesar de ter contrato até o fim do ano”, afirmou o presidente boliviano.

Paulo Sérgio está de saída do Sampaio Corrêa. Foto: Fredson Ferreira

MAIS DETALHES

Titular na zaga Tricolor, Paulo Sérgio também tem uma história de superação, após passar por várias cirurgias no joelho e ser dado, por muitos, como acabado para o futebol: “Além do próprio jogador e do pai dele, eu fui um dos únicos que acreditou que ele poderia voltar a jogar. Tanto que o mantive em nossa folha, mesmo sem contrato, oferecendo todas as condições para ele se recuperar totalmente. O resultado está aí, deu a volta por cima, se firmou como titular e agora recebeu uma boa proposta interessante para sua carreira”, destacou o presidente Sergio Frota.

Paulo Sergio se contundiu na última partida do Sampaio pela Série B, mas os exames não detectaram nada mais grave, e o jogador poderá viajar para assinar com o seu novo clube