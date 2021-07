Série B: Radialista faz comentário racista sobre meia e Londrina repudia: “Aqui não”

Campinas, SP, 18 (AFI) – Neste final de semana, o futebol brasileiro contou com mais um episódio lamentável, envolvendo termos racistas. Um narrador e um comentarista de futebol da Rádio Bandeirantes de Goiânia provocaram revolta nas redes sociais após comentários direcionadas a um meia do Londrina, em partida contra Goiás, pela série B do Campeonato Brasileiro, no sábado.

Os dois se referiram ao cabelo do jogador com expressões como “pesado demais”, “bandeira de feijão” e “negócio imundo”.

VEJA O OCORRIDO:

REPÚDIO

O Londrina repudiou as declarações do comentarista e do narrador. “É inadmissível e lamentável, veemente, que tais comunicadores, formadores de opinião, propaguem atos de racismo! Em verdade, o racismo é inadmissível em qualquer situação, lugar, fala, e deve ser lutado diariamente, por todos!”