Série B: Remo acerta com ex-treinador de Cruzeiro e Guarani

Belém, PA, 01 (AFI) – Felipe Conceição é o novo comandante do Remo para o Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador chega para assumir o posto de Paulo Bonamigo, que não suportou a sequência negativa da equipe dentro da competição.

Felipe de Oliveira Conceição é natural de Nova Friburgo- RJ, tem 41 anos, é ex-atacante. Começou a carreira de treinador no Botafogo, em 2018. Depois dirigiu Macaé, América-MG, Red Bull Bragantino, Guarani-SP e Cruzeiro.

O novo treinador azulino, nos últimos três anos vem ganhando destaque pelo desempenho ao comando dos times, como a boa campanha à frente do Red Bull Bragantino na fase de pontos do Campeonato Paulista e o trabalho realizado no América-MG em 2019, tirando o clube da zona de rebaixamento da Série B e chegando a disputar vaga para a Série A, tendo 16 vitórias em 29 jogos. No entanto, não teve boa participação em times como Cruzeiro e Guarani.

ELE FALOU

Em entrevista exclusiva ao site oficial do Remo, Felipe Conceição revelou que chega motivado para iniciar os treinamentos com o elenco remista. “Estou muito feliz e motivado em treinar uma equipe grande e tradicional como o Clube do Remo. Agradeço ao presidente e toda a diretoria pela oportunidade. Espero que junto com todos os colaboradores, torcedores e diretoria consigamos fazer um grande trabalho nesta temporada”, revelou.

Além dele, o preparador físico Gerson Rocha também passa a fazer parte da comissão técnica do Leão. Felipe tem previsão de chegada a Belém neste final de semana para iniciar os trabalhos com o plantel.