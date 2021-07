Série B: Sampaio Corrêa aposta em retorno do volante para retomar as vitórias

São Luís, MA, 30 (AFI) – O Sampaio Corrêa não vence há cinco jogos no Campeonato Brasileiro Série B. O volante Eloir não esteve presente em todos. A suspensão se transformou em lesão e o jogador desfalcou o time durante o jejum. Antes, porém, enquanto estava em campo, a sequência da Bolívia era de cinco vitórias consecutivas.

Na nona rodada, o Sampaio Corrêa ganhou do Londrina por 1 a 0. O volante, que é bastante utilizado na lateral-esquerda, recebeu o terceiro cartão amarelo e, ainda, sentiu um desconforto muscular na coxa. Contra o Brasil-RS neste sábado, Eloir deve estar de volta.

ELOIRDEPEDÊNCIA? OU SÓ ILUSÃO?

Foram três derrotas e dois empates na ausência do atleta. Os tropeços para Vasco (1 a 0), Coritiba (3 a 2) e CRB (3 a 2) e as igualdades com Vitória (2 a 2) e Guarani (0 a 0). É fato que o time perdeu quando enfrentou adversários complicados, mas Eloir não estava.

Com o volante/lateral, nas cinco rodadas anteriores, o retrospecto Sampaio Corrêa era de quatro vitórias e um empate apenas. 3 a 1 em cima do Confiança, 2 a 0 sobre Botafogo e Remo, 1 a 0 contra o Londrina, além do placar sem gols com o Brusque. Rivais, em tese, mais fracos. Eloir, porém, participou.

DEVE SER TITULAR

Nos últimos dias de preparação antes de encarar o Brasil de Pelotas, o volante fez a transição física, treinou com o elenco e mostrou estar à disposição. Tanto é que, pelo menos, vai para o banco de reservas. A “bronca”, agora, é do treinador Felipe Surian.

Eloir pode entrar na vaga de Felipinho na lateral-esquerda ou no meio campo no lugar da Nádson. A opção mais provável é a entrada na faixa defensiva. A Bolívia, em décimo, viaja à Caxias, e joga contra o 16°, Xavante, no estádio Bento Freitas, sábado às 19 horas.